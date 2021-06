Utilizzo 'indirizzato' e perentorio per vaccino AstraZeneca

"Con l'obiettivo di dare un'informazione perentoria, AstraZeneca si utilizzerà solo per over 60, una platea di circa 3 milioni e 90mila persone. Per il resto faremo vaccinazioni eterologhe, con vaccini mRna e prime dosi con under 60 solo con vaccini a Rna". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza, in occasione della conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull'andamento epidemiologico. All'evento, che si è svolto oggi presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, hanno partecipato anche il Commissario straordinario, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato.



"C'è la sussistenza logistica per farlo, per quanto ci sarà un impatto sulla campagna complessiva - ha affermato Figliuolo - ma sono sicuro che per luglio ed agosto riusciremo a mitigare questo impatto. Siamo a 40milioni e 700mila somministrazioni, il 49% di italiani sono stati raggiunti da una prima dose".



Per il commissario "Dobbiamo tendere al massimo possibile e arrivare all'80% per settembre, secondo prescrizioni scientifiche e cliniche. Da lunedì scorso abbiamo costantemente superato le 550mila dosi al giorno, il target di questa settimana e mi ritengo abbastanza soddisfatto. Ringrazio anche io tutti coloro i quali incessantemente stanno operando, ora abbiamo anche i medici di medicina generale, i farmacisti e i pediatri, che ci daranno modo di continuare al meglio anche quando gli hub saranno ridotti di numero", ha concluso il commissario straordinario.