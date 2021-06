In Valle due nuovi casi Covid su 125 tamponi effettuati

Sempre più in calo la curva dei contagi in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati appena due nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 125 persone sottoposte a tampone.

Da molti giorni non si registrani decessi, pertanto il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia resta di 472. I guariti sono 13 in più di ieri, mentre i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono scesi da cinque a tre, nessuno dei quali in terapia intensiva. In terapia domiciliare rimangono 98 pazienti e i contagiati attuali sono 101 (undici meno di ieri).

I positivi dati emergono dal bollettino emesso dalla regione Valle d'Aosta sulla base dei dati forniti dall'Usl.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 386 controlli senza emettere alcuna sanzione.

E intanto aumentano i punti vaccinali in Valle d'Aosta. L'Azienda Usl comunica che da lunedì 14 giugno i cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale nati tra il 1961 e il 1981 potranno prenotare la vaccinazione con il vaccino Moderna nelle farmacie aderenti all'accordo stipulato tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Azienda Usl, Federfarma e Assofarm VdA. La vaccinazione in farmacia può essere scelta dai cittadini interessati in alternativa a quella già offerta mediante il Portale vaccini nei centri vaccinali.



Per motivi organizzativi si raccomanda di rivolgersi alla farmacia più vicina al proprio domicilio. Coloro che sono domiciliati ad Aosta, informa una nota, vista l'adesione di una sola farmacia cittadina, potranno verificare la disponibilità anche delle farmacie aderenti dei comuni limitrofi.

Il richiamo del vaccino Moderna verrà prenotato e somministrato, a distanza di 28-42 giorni, nella medesima farmacia che ha eseguito la prima dose. La documentazione necessaria per la vaccinazione (informativa, modulo di consenso e scheda per l'anamnesi) è disponibile nella farmacia di riferimento.