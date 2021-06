Aosta: Sì' della Giunta a dimezzamento quota settimanale e giornaliera centri estivi

Approvato con importanti novità, dalla Giunta comunale di Aosta, il progetto di dettaglio per l’organizzazione e la gestione dei Centri ludico-sportivi per questa estate, proposto dall’Associazione Temporanea di Impresa Vivenda Spa, Cooperativa Leone Rosso, La Cascina Global Service Srl e società di autotrasporti V.I.T.A..

I centri saranno organizzati per otto settimane dal 5 luglio al 27 agosto nelle due consuete tipologie di centri giornalieri (dalle 8,30 alle 16,30) e centri diurni (dalle 8,30 alle 12,30).

Destinatari delle attività sono i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che saranno accolti dal lunedì al venerdì nelle sedi del centro: Scuole dell’Infanzia Antica Vetreria, Allende; Scuole Primarie Ramires e Pezzoli.

Il piano tariffario contenuto nel progetto di dettaglio prevede un costo intero settimanale per il centro diurno pari a 148,45 e di 58,33 euro per il centro mattutino, con sconto del 30% per la frequenza di 8 settimane, del 20% a fronte di una frequenza di 5-7 settimane e del 14%per 2-4 settimane. In caso di iscrizione di un secondo minore, lo sconto è pari all’8%, mentre per tre o più minori è del 12%. Per gli utenti affidati a Comunità, infine, lo sconto è del 30%.

Considerato il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19 e le difficoltà economiche per molte famiglie, l’Amministrazione comunale ha, però deciso di abbattere le quote a carico dei nuclei residenti ad Aosta, per cui le tariffe all’utenza residente saranno pari a 75 euro settimanali per il centro giornaliero e di 30 euro per quello mattutino.

Le iscrizioni saranno aperte nel corso della prossima settimana con modalità che saranno comunicate.

"In un momento così particolare, in attesa di una totale ripresa - Commenta l’assessore comunale all’Istruzione e Politiche giovanili, Samuele Tedesco - l’Amministrazione ha voluto aiutare le famiglie, venendo incontro alle loro esigenze attraverso la conferma del servizio, ma provvedendo a dimezzare le normali quote per la partecipazione. I centri estivi si propongono come luoghi sicuri, nel rispetto del contenimento della pandemia da Covid-19, offrendo una vasta gamma di attività ludico-sportive e performative capaci di coinvolgere l’intero territorio comunale".