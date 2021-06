Domenica è ancora giorno di 'Open day' vaccini

L'Usl della Valle d'Aosta ha indetto per domenica 13 giugno due nuovi open day tematici nei poli del Palaindoor di Aosta e del poliambulatorio di Donnas, dalle 14.30 alle 20,30.

Sono a disposizione della popolazione valdostana maggiorenne non ancora immunizzata 420 dosi di Janssen: 300 verranno somministrate nel polo di Aosta e 120 in quello di Donnas. Le prenotazioni possono essere fatte sul portale openday.ausl.vda.it a partire dalle 15 di, fino a esaurimento dei posti.

La possibilità di prenotazione agli 'open day' è riservata a tutti i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio sanitario regionale che non abbiano già ricevuto la prima dose di vaccino e che non siano già prenotati per gli 'open day' già programmati.