In Valle otto nuovi casi Covid su 120 tamponi effettuati

Curva dei contagi in costante calo in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati otto nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 12o persone sottoposte a tampone.

Non sono stati registrati decessi, pertanto il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia resta di 472.

I guariti sono 10 in più di ieri, mentre i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta sono cinque come ieri, nessuno dei quali in terapia intensiva. In terapia domiciliare rimangono 111 pazienti e i contagiati attuali sono 116. E' quanto emerge dal bollettino emesso dalla regione Valle d'Aosta sulla base dei dati forniti dall'Usl.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 465 controlli senza emettere alcuna sanzione.

E come evidenza chiaramente il grafico aggiornato dell'esperto di statistica Luca Fusaro, la Valle d'Aosta è la regione italiana che ha avuto la maggior riduzione dei casi settimanali rispetto alla settimana precedente, ovvero una percentuale di -57,3%. Maglia nera la Sardegna, con appena il 9,8% di calo.