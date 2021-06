Trend contagi in calo e la Valle chiede la zona bianca per il 21 giugno

"Abbiamo scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi e al ministro della Salute, Roberto Speranza per chiedere che la Valle d'Aosta sia inserita in zona bianca già da lunedì 21 giugno, anziché da lunedì 28 giugno come previsto".

Lo ha detto oggi in Consiglio Valle il presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz, il quale auspica anche "il superamento delle zone a colori, che hanno più volte penalizzato la nostra regione".

Il Presidente ha anche riferito che in Valle la pandemia da Covid-19 ha "un trend discendente, stabilizzato attorno a valori molto bassi". La scorsa settimana si è chiusa "per la prima volta da febbraio" con un'incidenza di "meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti".