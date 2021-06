Gressan: Pavimentazione a basso impatto acustico lungo la Strada regionale 20

Un tratto di quasi un chilometro della strada regionale 20 di Gressan sarà interessato dal rifacimento manto di usura, a basso impatto acustico, a causa delle criticità riscontrate dopo l’ultimazione dell’intervento realizzato nell’autunno 2020.

L’intervento, come anticipato nel febbraio scorso, era già stato pianificato per due volte nelle scorse settimane ma a causa prima di un problema all’impianto di approvvigionamento del materiale e poi per le condizioni meteo avverse in orario notturno non era stato possibile realizzarlo.

Le attività di bitumatura saranno svolte dalle ore 9 alle ore 16,30 di giovedì 10 giugno al fine di garantire un fondo stradale sostanzialmente asciutto, sul quale stendere il nuovo manto di usura.

Successivamente l’intervento verrà completato con la realizzazione della prevista segnaletica orizzontale.

Tutte le lavorazioni previste saranno a totale carico dell’Appaltatore e non determineranno costi aggiuntivi per l’Amministrazione regionale.