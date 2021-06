Incidente sul lavoro alla centrale elettrica di Etroubles

Stava operando alla centrale elettrica di Saint-Rhémy en Bosses, un operaio rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi martedì 8 giugno. L'uomo è stato dapprima medicato sul posto e poi portato in ospedale in elicottero; le sue condizioni non sono gravi.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, stava svolgendo alcuni lavori all'interno della centrale, quando è caduto per circa un metro in una botola che era era rimasta aperta.

Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Etroubles, anche gli uomini dell'Ispettorato del lavoro e i Vigili del fuoco.