Premiati i partecipanti del concorso 'La Commune à l'Ecole'

Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, la cerimonia di premiazione del concorso educativo 'La Commune à l'École/Un Conseil pour l'école', promosso dalle istituzioni regionali e locali nell'ambito dei "Rendez-vous citoyens" previsti dalla legge regionale che incentiva la partecipazione civica sul territorio.

L'iniziativa ha coinvolto otto classi tra scuola dell'infanzia e primaria, i cui progetti sono stati ritenuti tutti meritevoli di un riconoscimento, visto il livello medio-alto degli elaborati e le difficoltà dettate dall'emergenza pandemica. Alle premiazioni hanno partecipato il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri e il responsabile politico del progetto per il Celva, Ronny Borbey.



Per la categoria scuola dell'infanzia - i cui partecipanti si sono confrontati sul tema "Il bello delle regole: impegni e azioni che ci possono aiutare a vivere bene nel nostro Comune" - il primo premio va alla sezione unica di Gressoney-La-Trinité, capitanata dalle insegnanti Elisabetta Negra e Agnese Canale Clapetto, per il progetto "Cammino, scopro, ammiro". Seguono al secondo posto la sezione I di Verrayes capoluogo (insegnante Tiziana Guglielminetti), la sezione unica di Hône (insegnanti Monica Monetta e Monica Viani) e la sezione unica di Donnas-Vert (insegnanti Grazia Tousco e Isabella Glesaz).

Il premio consiste in un buono per un laboratorio didattico di mezza giornata in classe di approfondimento paesaggistico e naturalistico.