Abbattuto il muro dei 50 contagiati ogni 100.000 abitanti

Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno l’incidenza dei contagi covid è scesa a 44 contro i 57 della settimana precedente e i 56 della settimana tra il 28 maggio ed il 3 giugno. Le precedenti due rilevazioni era ferme a 61. Un andamento, quella dell’incidenza, che visto anche l’andamento della situazione nazionale fa ben sperare. Con le giuste pressioni del governo regionale anche la Valle d’Aosta potrebbe diventare zona bianca prima 28 giugno, come previsto. Come si legge in altra parte del giornale i contagi sono sempre meno, ma è importante mantenere se non aumentare la prudenza.

Con forza Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio-Fipe VdA, chiede che: “Visto l'andamento del calo del contagi e del calo in rapporto all'incidenza sugli abitanti c'è da sperare che i dati siano migliori alla fine della prossima settimana e che il governo nazionale possa così rivedere la 'colorazione' della Valle d'Aosta. Qualora i dati invece non lo permettano ancora confidiamo in una deroga nella prossima ordinanza del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, sui posti a sedere nel settore della ristorazione in zona gialla, almeno all'aperto, portando i parametri come nell'agognata zona bianca".

Nel frattempo il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 4 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 7 giugno, che dispone il passaggio delle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in area bianca.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 7 giugno 2021 è la seguente:

area rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)area arancione: (nessuna Regione e Provincia Autonoma) area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta area bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto.L’incidenza, sia sull’intero territorio nazionale che in tutte le Regioni e Province autonome, continua a diminuire ed è in quasi tutte le Regioni e Province autonome sotto il 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni. L’effettuazione di attività di tracciamento sistematico possono consentire una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

C’è da osservare che il numero di over 80 vaccinati con la prima dose sono leggermente inferiori alla media nazionale come si vede nel grafico.