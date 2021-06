TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 5 giugno

ore 20.30, al Courmayeur Mountain Cinema, serata finale della prima edizione del Cactus International Children’s and Youth Film Festival. La rassegna, organizzata da Long Neck Doc Associazione Culturale, col sostegno, tra l'altro, del Consiglio Valle, ha coinvolto in tutto 12.576 alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, chiamati a visionare e giudicare i 28 cortometraggi in concorso. Partecipa il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

Lunedì 7 giugno

ore 10,30, in videoconferenza, premiazione delle classi vincitrici del concorso educativo promosso nell’ambito del progetto interistituzionale 'La Commune à l'École/Un Conseil pour l'École'. Partecipano il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, l'Assessore regionale all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, e il responsabile politico del progetto per il Celva, Ronny Borbey.

Martedì 8 giugno

ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 9 giugno

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

ore 14.45, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esprimere il parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di legge del gruppo Lega VdA di modifica alla legge regionale n. 17/2007 sugli interventi regionali a favore di imprese in difficoltà.

Giovedì 10 giugno

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

