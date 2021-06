Aosta: Cittadella dei giovani riapre le porte dopo i mesi di pandemia

Dopo mesi di eventi solo online con "Voci di Cittadella", peraltro molto partecipati, la Cittadella dei giovani di Aosta può far ripartire l'attività in presenza dopo il passaggio della Valle d'Aosta in "fascia gialla".

Il calendario degli eventi estivi, provvisorio e soggetto a modifiche proprio perché imbastito nelle ultime settimane, si chiama "Cittadella on the beach". Il direttore della Cittadella, Jean Frassy, annuncia che dalla terza settimana di giugno riaprirà anche la caffetteria, in modo da arrivare a una "situazione molto molto vicina all'ordinarietà a cui eravamo abituati".



L'assessore comunale alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco, spiega, anche rispondendo ad alcune polemiche che avevano animato il Consiglio regionale nell'ultima seduta: "Il ruolo della Cittadella è includere e non escludere, anche quando alcune storie stridono. La volontà è di includere storie, far sì che abbiano la giusta rappresentazione. Il ruolo delle istituzioni è di ascoltare, non di preventiva chiusura". Tedesco auspica che si riparta "dall'inclusione e non solo dalle arti". Sul Covid-19 aggiunge: "Speriamo sia l'ultima estate da passare con le mascherine, per un autunno inverno di rilancio".