Bruno Bassano nuovo direttore Parco nazionale del Gran Paradiso

E' Bruno Bassano, già responsabile del servizio Biodiversità e Ricerca scientifica dell'ente, il nuovo direttore del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Succede a Pier Giorgio Mosso, direttore facente funzione dal giugno 2020, quando il titolare dell'incarico, Antonio Mingozzi, si dimise per motivi di salute. Bassano, 63 anni, è stato nominato ieri dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che lo ha scelto tra una rosa di tre candidati.

Al direttore spetta la gestione tecnica e amministrativa del Parco, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi istituzionali dell'ente, per una durata non superiore a cinque anni. Bassano è laureato in Medicina veterinaria a Torino e ha un dottorato in Scienze zootecniche applicate, Alpicoltura ed ecologia. Dal febbraio 1999 è collaboratore tecnico dell'ente Parco, di cui è diventato ispettore sanitario e quindi responsabile del servizio Biodiversità. È autore di numerose pubblicazioni in ambito scientifico, ha svolto incarichi accademici come docente per corsi di laurea e master universitari.



"È stata una notizia in larga misura inattesa ed è per me un onore particolare raggiungere la direzione di un ente che è stato per me il riferimento professionale di tutta una vita- ha commentato Bassano- da quando ho iniziato la mia tesi di laurea fino ad arrivare a questo obiettivo".

Italo Cerise, presidente del Parco, ha aggiunto: "Il dottor Bassano è conosciuto ed apprezzato in Italia e all'estero per la sua competenza e professionalità nella gestione faunistica e nella conservazione della straordinaria biodiversità che il Parco possiede. È un profondo conoscitore del territorio e delle comunità che lo abitano. Ha un'ottima capacità di dialogo con gli amministratori locali e con i portatori di interesse che vedono sempre più nel Parco un valore aggiunto per lo sviluppo sostenibile del territorio".