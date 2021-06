Ampliato finanziamento del voucher di sostegno sociale 'Prima infanzia'

Il Governo regionale, su proposta dell’assessorato della Sanità, ha deciso di implementare la dotazione finanziaria relativa al progetto voucher Fse 'Prima infanzia' per il bimestre dall'1 aprile al 31 maggio, impegnando l'ulteriore somma di 150 mila euro.

L’intervento regionale ha l’obiettivo di garantire la copertura economica volta ad assicurare l’erogazione della misura disponibile.

Si tratta dell'erogazione di un voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari.

L’assessorato regionale della Sanità, in accordo con il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta-Cpel, promuove una misura straordinaria di conciliazione avvalendosi delle risorse del Fondo Sociale Europeo che potrà facilitare la gestione della vita lavorativa e familiare delle famiglie valdostane. La misura prevede una riduzione del 40%, fino a un massimo mensile di euro 200 sulla tariffa attualmente in vigore per la frequenza delle bambine e dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia.