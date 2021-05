Parc national des Écrins crée le label 'villages d’alpinisme'

Cela ressemble à une démarche de label, telles les Stations vertes. Le Parc national des Écrins (PNE) est le premier territoire français à partir à la conquête des “villages d’alpinisme”, comme l’ont fait, avant eux la Slovénie, le nord de l’Italie, la Suisse, et, surtout, l’Autriche.

La démarche mêle les activités de montagne, l’histoire, l’environnement, la culture. Cinq sites ont été retenus : la Bérarde à Saint-Christophe-en-Oisans ; les sites du Désert et de Valsenestre à Valjouffrey ; Ailefroide et le Pré de Madame Carle à Vallouise-Pelvoux ; le Lautaret et le Casset à La Grave, Villar-d’Arêne et Le Monêtier-les-Bains et le Gioberney à la Chapelle-en-Valgaudemar.