Finanziati sette progetti in favore delle giovani generazioni

Ripartire dai giovani, soprattutto. E' questo uno degli impegni prioritari della Giunta regionale per il 'dopo pandemia', che ha deciso di finanziare l’Avviso pubblico '1-2021, approvato lo scorso marzo, per favorire progetti ed iniziative a carattere locale e regionale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni.

Sono stati approvati ed ammessi a contributo dalla Commissione di valutazione tutti i sette progetti presentati.

L’Avviso pubblico “1-2021” ha rappresentato una misura che, gestita dalla Struttura politiche educative, ha offerto un sostegno finanziario alle iniziative progettuali di Soggetti di diritto privato (Associazioni, Enti, Fondazioni, Organizzazioni riconosciute), senza fini di lucro, con sede legale in Valle d’Aosta rivolte ai giovani valdostani. L'Avviso ha riguardato gli ambiti di intervento, inseriti nella proposta progettuale intitolata “GIOVANIamoci: giovani talenti in movimento”, qui di seguito riportati:

- investire sui giovani rendendoli protagonisti di azioni che incentivino la loro autonomia e crescita, con l’obiettivo di supportarli e di valorizzarli nelle loro rispettive abilità;

- esaltare i giovani talenti con particolare riferimento alle attività culturali e sportive tipiche del territorio valdostano anche attraverso la loro capacità inventiva nella creazione di prodotti multimediali (fotografie, cortometraggi, video,…);

- supportare la messa a disposizione di spazi/centri giovanili intesi quali luoghi di produzione culturale, sportiva e creativa in cui i giovani possano vedersi, incontrarsi per svolgere attività variegate consentendo loro di sentirsi autonomia e realizzati; mantenendo un collegamento con le opportunità che i territori già sono in grado di offrire;

- sostenere la partecipazione e la socializzazione dei giovani in percorsi di crescita personale (coinvolgendo prioritariamente i giovani esclusi dai percorsi istituzionali, i cosiddetti NEET), nonché alla creatività favorendo lo sviluppo di abilità e dei talenti dei giovani;

- promuovere iniziative sulle dipendenze e sul disagio giovanile in collaborazione con il Tavolo tecnico permanente legalità e sicurezza rivolte alle nuove generazioni, che prevedano serate informative attraverso il coinvolgimento dei giovani valdostani e con il supporto di tecnici e ospiti anche non valdostani, nonché incontri con le forze dell’ordine per iniziative pratiche che coinvolgano, sensibilizzino sui temi legati ai giovani d’oggi;

- promuovere l’impegno sociale sostenendo la cultura della solidarietà e dell’inclusione e i valori dell’intergenerazionalità.

Tenuto conto della spesa prevista di 29 mila 55 euro e della misura massima della quota regionale di finanziamento, sono stati approvati ed ammessi a contributo dalla Commissione di valutazione tutti i sette progetti presentati a seguito dell’Avviso pubblico “1-2021”, che dovranno concludersi entro la fine di settembre 2021, ossia: