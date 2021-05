Assessore Caveri, 'l'invecchiamento del tunnel del Monte Bianco preoccupa'

Il futuro del Traforo del Monte Bianco, in progressivo invecchiamento, sarà all'attenzione del Consiglio Valle nel corso della Legislatura ma, trattandosi di una struttura a carattere binazionale, sarà trattato anche dalle autorità francesi". Lo ha detto l'assessore regionale alle Società partecipate, Luciano Caveri, intervenendo nell'aula del Consiglio Valle in merito alle attività di bonifica da amianto condotte dala società di gestione del Traforo a seguito della scoperta di tracce di fibre di amianto in alcune strutture della galleria.

"In relazione al rilevamento su alcune condutture di traforo della presenza di amianto - ha detto Caveri - sono state sospese le attività di sostituzione degli elementi di impalcato stradale, dando quindi corso a ispezioni, verifiche e prelievo del materiale sospetto; si è anche proceduto all'analisi dell'aria per valutare fibre di amianto in sospensione: analisi, questa, per fortuna risultata negativa".

È comunque in corso un'ulteriore attività ispettiva e di prelievo dei campioni per individuare tutte le tubature che dovranno essere oggetto di bonifica nella zona di cantiere, da concludersi entro la prossima settimana.

"Attualmente, i lavori, dopo un avanzamento pari a circa il 30% degli elementi della soletta dell'impalcato, sono sospesi - ha ricordato Caveri - in attesa delle necessarie autorizzazioni dell'Ispettorato del lavoro francese. Il calendario di chiusure precedentemente comunicato non è più valido e, ad oggi, non si dispongono di informazioni sufficienti per stabilirne uno nuovo. In ogni caso, a giugno saranno numerose le interruzioni notturne per manutenzioni. Abbiamo fatto presente alle autorità del Traforo questa situazione: occorre riflettere sempre meglio sulle modalità di svolgimento di lavoro in galleria, soprattutto nel periodo estivo in cui il traffico è più sostenuto".