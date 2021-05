Aosta:L'assessora Sapinet assicura interventi a favore delle attività commerciali

“La giunta ha disposto lo slittamento della scadenza del canone unico fino al 30 settembre, termine entro il quale si presume possano arrivare dallo stato i fondi del decreto sostegni bis, preannunciato nelle scorse settimane. Se tale ristoro non arrivasse siamo impegnati a trovare le risorse per la copertura totale “. Lo ha assicurato l’assessora al Commercio, del Comune di Aosta, Alina Sapinet, intervenuta in aula per risposte alle richieste dei consiglieri.

L’assessora (nella foto) ha poi ricordato che la richiesta di occupazione del suolo pubblico e il pagamento del Canone Unico è temporaneamente sospeso, per effetto della delibera di Giunta comunale per le sole attività di Commercio su Aree Pubbliche, quali mercati, e per le attività di Somministrazione di Alimenti e bevande; vale a dire per i bar e ristoranti.

Infatti, fin dal 30 aprile, la Giunta ha stabilito che l’occupazione, dell’area antistante la propria attività commerciale - attività alimentare e non – è consentito per una superficie massima pari a mq 4, da utilizzare quale spazio per poter esporre i propri prodotti, al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all’interno del locale commerciale.

“Tutte le restanti attività commerciali che vogliono utilizzare il suolo pubblico, quali posa osa di espositori esterni a servizio delle attività commerciali – ha ricordato Alina Sapinet - devono fare richiesta di occupazione di suolo pubblico e pagare il relativo Canone”.

Rispondendo poi alla domanda: quale iniziative l’assessore intende intraprendere per aiutare i pubblici esercizi?, Alina Sapinet ha sottolineato: “Per gli esercizi di vicinato, esclusi dal decreto sostegni, valuteremo, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di portare in consiglio l’esenzione del canone Cosap con conseguenti istanze di rimborso, come fatto nel 2020 con deliberazione dello scorso anno”. L’Assessora ha quindi rivolto un appello a tutti gli operatori commerciali del capoluogo: “Aosta deve farsi bella e animata, con l’aiuti di tutti , cittadini con il concorso Aosta fiorita, l’Amministrazione con i gerani sulla piazza ed un calendario di eventi che sarà via via implementato”.