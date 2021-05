Aosta: Circolazione modificata a Signayes sino al 9 giugno

Per consentire l’esecuzione di messa in sicurezza di alcuni manufatti idraulici ammalorati del consorzio di miglioramento fondiario “Gioannet” ad Aosta, l'Amministrazione comunale ha istituito importanti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore nella frazione Signayes tra i civici 142 e 145 fino a mercoledì 9 giugno.

Sono previste:

- chiusura al traffico veicolare e ai mezzi di soccorso, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, a esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

- restringimento della sede stradale e limite massimo di velocità a 20 Km/h.

All’altezza delle diverse intersezioni sarà posizionata la segnaletica di strada chiusa per portare a conoscenza dei residenti dei possibili percorsi alternativi per raggiungere le proprie abitazioni, ferma restando che dovranno essere sempre garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali e gli accessi agli edifici e ai passi carrabili presenti nell’area.

Verrà, comunque, consentito l’accesso ai fruitori o da monte o da valle sino al tratto di strada chiusa.