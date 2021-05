Anno scolastico 2021/22, studenti valdostani in classe dal 13 settembre

Approvato dalla Giunta regionale il calendario per l’anno scolastico 2021/2022 per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori della Valle d'Aosta.

La proposta prevede:

- data di inizio delle lezioni e dell’attività educativa lunedì 13 settembre 2021

- oltre alle festività civili e religiose previste dall’attuale normativa (tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1°gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono) sono giorni di vacanza obbligatori:

- vacanze natalizie dal 23 al 31 dicembre 2021 e dal 3 all’8 gennaio 2022

- Fiera di Sant’orso 31 gennaio 2022

- vacanze di inverno dal 28 febbraio al 1° marzo 2022

- vacanze pasquali dal 14 aprile al 19 aprile 2022

- termine lezioni: scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie superiori 8 giugno 2022

- possono iniziare prima del 13 settembre e terminare successivamente all’8 giugno le attività delle scuole secondarie superiori dove si svolgono attività di pcto – percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex asl – alternanza scuola/lavoro) con termine dell’ attivita’ didattica ed educativa il 30 giugno 2022.