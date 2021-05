Aosta: Ennesimo incidente in via Roma, P. Laurencet (Fi), 'urgente messa in sicurezza'

Non si contano, gli incidenti stradali, tra investimenti pedonali e tamponamenti (questa mattina l'ennesimo) sulla statale 26 nel tratto di via Roma all'altezza dell'Istituto San Giuseppe ad Aosta.

Lo scorso gennaio il consigliere comunale di Aosta Paolo Laurencet (Fi) aveva presentato una mozione chiedendo interventi di messa in sicurezza di quel tratto di strada, ovvero l'installazione di un dissuasore della velocità o meglio ancora di inserire nei pali già presenti un semaforo a chiamata per agevolare l'attraversamento pedonale, non essendo possibile installare dei dossi rallentatori per via del transito delle ambulanze da e verso il vicino ospedale Parini.

La maggioranza si era astenuta dal voto e l'assessore competente alla viabilità, Loris Sartore, si era limitato a repliche generiche minimizzando forse la reale portata del problema.

"Fatto sta che da allora niente è stato fatto -commenta il consigliere Laurencet - e oggi un nuovo incidente verificatosi proprio all'altezza delle strisce pedonali dimostra invece l'urgenza di trovare una soluzione. E vi sono anche altre zone della città in cui sussustono identiche problematiche, come in via Garibaldi e in corso Battaglione".