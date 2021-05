Aosta: Addio allo Stadio Puchoz, iniziati i lavori per trasformarlo in parco

Mentre il Comitato 'Salviamo il Puchoz' prosegue la propria campagna di sensibilizzazione per restituire destinazione calcistica alla struttura, sono iniziati i lavori per trasformare lo storico stadio di Aosta in nuovo parco cittadino dello sport, così come deliberato dalla Giunta comunale del capoluogo con un investimento di oltre centomila euro.

Le ruspe sono entrate ieri sul campo di gioco del 'Puchoz', che ha ospitato i giorni di gloria dell'Aosta Calcio; da progetto, gli spazi saranno suddivisi in due campi di baseball a 5 (minibaseball), di imminente realizzazione e in un campetto di allenamento (lato tennis) nonchè in un’area centrale.

Nelle fasce orarie non oggetto di concessione, l’impianto sarà fruibile ad accesso libero, in assenza di presidio permanente, per attività sportive motorie da svolgere all’aperto che non necessitino dell’utilizzo delle zone inagibili.

"Abbiamo avviato le opere di riqualificazione puntando da subito alla realizzazione dei campi di minibaseball - spiega il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - poi si partirà con la pianificazione degli spazi per le manifestazioni. Un passo alla volta, per restituire la struttura pienamente alla città".