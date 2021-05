Per impianti di risalita Regione valuta verifica programmazione sviluppo

"Per i piccoli comprensori sciistici, l'indirizzo a tutte le società di impianti di risalita per quest'anno è stato quello di lavorare al mantenimento prima ancora che all'auspicabile rilancio e sviluppo". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, anche in considerazione del fatto che "la stagione sciistica annullata a causa del Covid ha fermato la programmazione e i piani di sviluppo delle società. Una volta avuta risposta definitiva sugli indennizzi di cui anche le società degli impianti a fune potranno disporre, potrà riprendere la programmazione e la definizione dei piani di sviluppo".

In particolare, riferendosi alla società funiviaria Monterosa spa, Bertschy ha precisato che "rispetto ad altre, ha ancora più piccole stazioni da gestire e sviluppare: la società si è attivata con un proprio studio e, rispetto alla petizione su Weissmatten, si è dato corso agli impegni: la revisione della seggiovia e dello skilift, e soprattutto l'elaborazione di una legge per il mantenimento dei piccoli comprensori".

Al proposito, "stiamo lavorando a un documento da fornire ai gruppi consiliari per ragionare insieme sulla redazione di questa norma. Il sostegno si traduce in un sostegno in spesa corrente, da sviluppare recuperando risorse in bilancio e che faranno parte di questa iniziativa legislativa su cui contiamo di poterci confrontare presto, anche approfondendo iniziative simili assunte da altre Regioni".