Per la Settimana della Legalità un drappo bianco sventola a Palazzo regionale

Un drappo bianco sulla facciata del Consiglio del Palazzo regionale. E' stato apposto oggi in vista della Giornata della legalità, che si celebra domenica 23 maggio in ricordo delle stragi di Capaci - in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani - e di via d'Amelio, dove fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il Consiglio Valle, cogliendo l'invito della Fondazione Falcone attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e Province autonome, espone quindi un simbolico drappo bianco fino a lunedì 24 maggio.

"Il perdurare delle restrizioni legate alla pandemia da Covid - specifica il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin - non consente, nemmeno quest'anno, di svolgere manifestazioni con la diretta partecipazione dei cittadini e delle Istituzioni: per la prima volta quindi il Consiglio Valle aderisce all'iniziativa lanciata da Maria Falcone, a dimostrazione del nostro senso di riconoscenza e a riconoscimento del loro spirito di servizio. Ci uniamo a questa testimonianza corale per affermare il valore della legalità e il contrasto alle mafie quale motore di sviluppo e strumento di democrazia e autonomia".

Al via lunedì la Settimana della Legalità

La Settimana della Legalità si svolge da lunedì 24 a venerdì 28 maggio e srà caratterizzata da videoconferenze e da momenti di incontro rivolti all’intera comunità.

"In continuità con le azioni proposte nel mese di marzo in Bassa Valle - si legge in una nota della Regione - anche nel territorio aostano si vogliono proporre iniziative che rappresentano il consolidamento di un’azione sinergica tra i firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare, promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta e dalla Questura di Aosta e i referenti del Tavolo tecnico permanente sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, quali promotori della Settimana che con i soggetti territoriali e le associazioni a vario titolo intervengono nella realizzazione delle numerose azioni rivolte all’istituzione scolastica, alla comunità educante, aperte al pubblico".

Nel dettaglio, le proposte istituzionali vedranno il coinvolgimento di circa 350 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo regionale, nonché di famiglie, docenti, personale educativo, over 65 e intera comunità.

Il programma delle iniziative

La Settimana Legalità Aosta avrà inizio lunedì 24 alle ore 17,30 con la videoconferenza dal titolo La gestione dei giovani nel quotidiano alla quale interverranno esperti, insegnanti, famiglie, cittadini. L’iniziativa aperta a pubblico, curata dalla Cittadella dei giovani di Aosta, con la finalità di condividere il rispetto delle norme di comportamento nella quotidianità, sarà trasmessa in streaming in forma pubblica sui canali social Facebook – Cittadella dei giovani, Vimeo - Voci di cittadella, You Tube – Cittadella dei giovani.

Alle ore 18 presso la Sala espositiva Hôtel des Etats di Piazza Chanoux, avrà luogo l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea Rien ne va plus, realizzata con il sostegno dell’Associazione Miripiglio – sos gioco d’azzardo, promossa dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta e patrocinata dal Comune di Aosta.

Martedì 25 e giovedì 27 dalle ore 8,30 sul file rouge del macro tema delle Dipendenze, rispettivamente con le classi prime e seconde del Liceo Scientifico e Linguistico E. Bérard di Aosta e dell’Istituto tecnico professionale regionale Corrado Gex di Aosta, saranno trattate tematiche quali il contrasto al traffico di sostanze Stupefacenti, il contrasto al gioco d’azzardo, la dipendenza da alcool, La dipendenza da internet;

Mercoledì 26 la videoconferenza si orienterà per le classi terze sul fenomeno della Violenza familiare e relative strategie di contrasto, sui meccanismi della giustizia e sugli stili comunicativo-relazionali nel quotidiano di ognuno. Dalle ore 16 avrà luogo ai Giardinetti dell’Infanzia di Via Vuillerminaz, Quartiere Cogne di Aosta, un’iniziativa di sensibilizzazione in tema di 'Truffe ai tempi della pandemia', rivolta agli over 65 e aperta alla comunità al fine di mettere al centro le persone più vulnerabili fornendo loro informazioni utili in merito a un fenomeno purtroppo sempre molto diffuso.

Venerdì 28 maggio dalle ore 8.30 avrà luogo anche un incontro in webinar rivolto agli studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Professionale Regionale Corrado Gex di Aosta rispetto al tema Agenda 2030, nel quale alla presenza di esperti si potranno affrontare tematiche quali la tutela del patrimonio paesaggistico, ambiente e sostenibilità – la gestione del rischio nelle calamità naturali, la qualità della vita nella pandemia, il benessere personale e corretti stili di vita.