Sapinet ' più attenzione ai Consorsi di Miglioramento Fondiario

“Vogliamo dare delle risposte alle esigenze di Comuni e Consorzi, in particolar modo sottolineando l’importanza delle piste antincendio boschivo per il recupero dei nostri boschi. È in atto un lavoro con il Consiglio di amministrazione del Celva e i diversi Assessorati regionali per approfondire il tema della responsabilità delle strade poderali, intesa come la sfida dei prossimi mesi”. Lo ha ribadito l'assessore regionale Davide Sapinet, intervenendo nei giorni scorsi all'assemblea del Celva.

Alla viabilità forestale (strade e piste) e alle opere connesse è riconosciuto il merito di agevolare lo svolgimento delle attività necessarie a preservare, gestire e valorizzare le foreste e l'ambiente in generale.

L’attività del Consorzio di miglioramento fondiario si concreta nell’esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario quali, la costruzione di impianti irrigui, di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo, la costruzione e il riattamento di strade interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle, la costruzione e il riattamento di fabbricati rurali, il miglioramento dei prati e dei pascoli montani eseguibile a vantaggio di più fondi.