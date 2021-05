Addio a Franco Battiato, cantautore colto e umanissimo pensatore

E' morto questa mattina, martedi 18 maggio, nella sua casa a Milo, in Sicilia, il cantautore e intellettuale italiano Franco Battiato.

Era nato a Giarre (l'antica Jonia, in provincia di Catania), il 23 marzo del 1945.

La sua arte ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Sono trascorsi oltre 50 anni dalle sue prime esperienze musicali a Milano, dal suo primo contratto discografico ottenuto grazie al suo grande amico Giorgio Gaber che tra l'altro, insieme a Caterina Caselli, (i due conducevano il programma "Diamoci del tu") ha ospitato, nel 1967, la sua prima apparizione televisiva.

In questi decenni Franco Battiato ha costruito un percorso davvero unico nel panorama italiano. Un ironico libero pensatore che ha praticato l'arte della provocazione e che ha avuto pure una breve esperienza, peraltro non retribuita, come assessore alla Regione Sicilia con la giunta Crocetta, durata da novembre 2013 a marzo 2014 e finita in modo a dir poco burrascoso.

"Ci la lasciato un Maestro - ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini - uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne".