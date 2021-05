Con i soggiorni estivi riapre anche Acli Turismo

La riviera romagnola è la Riviera del piacere, dei piaceri a dirla tutta: c’è tutto quello che si può desiderare per le proprie vacanze, e forse anche qualcosa in più. Ci sono le spiagge più famose d’Europa, un mare pulito e sicuro, il divertimento più trendy, un’ospitalità impareggiabile, l’amore e il rispetto per la natura, e infine un grande patrimonio di arte, cultura ed enogastronomia. Una terra che racconta di civiltà, tradizioni e radici, inventiva ma soprattutto cordialità di chi ci vive e ogni giorno ci lavora.

Andare in Emilia Romagna è un viaggio da fare lentamente, tuffandosi nel blu dell’Adriatico, visitando le celebri città d’arte come Ravenna e Rimini, immergendosi nelle bellezze naturali del Parco del Delta del Po o andando alla scoperta di antichi borghi costieri come Cervia, Cesenatico, Comacchio, o di quelli dell’immediato entroterra, come Bertinoro o Santarcangelo di Romagna.

E’ quindi comprensibile che il Centro Turistico ACLI della Valle d’Aosta, Associazione di Promozione Sociale ente di terzo settore, riprenda l’attività dopo oltre un anno di blocco per la pandemia.

Nei limiti delle restrizioni imposte, dalla crisi e in una cornice di massima sicurezza, il Centro Turistico ACLI organizza due soggiorni marini, con partenza da Aosta, dal 26 Giugno al 10 Luglio e dal 21 Agosto al 4 Settembre a “Torre Pedrera” in provincia di Rimini L’Hotel si affaccia direttamente sul lungomare ed è l’ideale per coloro che desiderano trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e del riposo. Dispone di 70 camere con aria condizionata, tv, cassaforte, minifrigo, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli, ascensore, wi-fi, bar con terrazza, piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini ad esaurimento, animazione per adulti e bambini, piccola zona benessere con sauna.

Di fronte all'Hotel, con attraversamento del lungomare, si trova il lido convenzionato, attrezzato con spogliatoi e docce, giochi per bimbi, beach volley, campo da bocce e ping pong, servizi per disabili.

Per ulteriori informazioni e quote di partecipazione rivolgersi al Centro Turistico ACLI, Piazza Giovanni XXIII, 2A ( Piazza della Cattedrale) AOSTA. Tel. 349 3588094. Apertura sede : Lunedi, martedi, giovedi, venerdi dalle ore 9 alle ore 12