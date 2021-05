Aosta: Lega chiede azzeramento Tari

Il Gruppo consiliare comunale Lega Vallée d’Aoste ha presentato questa mattina, martedì 18 maggio, una iniziativa per il prossimo Consiglio comunale che chiede la riduzione e l’azzeramento della Tari. Nello specifico, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta comunale a procedere alla riduzione, per almeno il 50%, della Tari per tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale per tutto il 2021.

L’iniziativa impegna inoltre l’Amministrazione comunale a procedere all’azzeramento della tariffa sui rifiuti per tutti quei mesi in cui gli esercizi commerciali sono stati obbligati a rimanere chiusi a causa della misure restrittive previste dai Dpcm.

Dal mese di marzo 2020 le attività commerciali e le attività di somministrazione hanno dovuto pagare un caro prezzo a causa delle reiterate chiusure. "Siamo convinti - si legge in una nota - che l’azzeramento della Tari per i periodi di chiusura e la sua riduzione per tutto il 2021, saranno due misure che, insieme all’abolizione della tassa di occupazione, potranno aiutare concretamente le imprese durante la fase di ripartenza".