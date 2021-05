Trasporto pubblico disabili, ditta incaricata non paga gli stipendi, interviene la Regione

Non paga gli stipendi a sei dipendenti dal mese di agosto 2020. Per questo motivo il giudice del lavoro del Tribunale di Aosta, Luca Fadda, ha condannato i titolari della società di trasporti torinese Tundo Vincenzo spa, che gestisce l'appalto regionale del traporto disabili ormai scaduto e in procinto di nuovo bando, a risarcire immediatamente i lavoratori con il saldo delle spettanze.

La somma complessiva stabilita dal giudice supera i 60 mila euro, circa 10 mila euro a testa per ogni dipendente oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo. La Tundo spa è stata anche condannata a rifondere le spese di lite sostenute dai lavoratori ricorrenti, che il giudice Fadda ha liquidato in settemila euro oltre alle spese processuali.

In una nota diffusa nel pomeriggio di oggi lunedì 17 maggio il Dipartimento trasporti fa sapere che "la Regione è in procinto di pagare, in base alle somme nella sua disponibilità, derivanti dalle fatture non pagate alla Tundo spa, il 90% circa delle spettanze degli autisti di questa società".