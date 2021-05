Aosta: Erba alta e incuria nelle aree verdi, Comune verso appalto manutenzione

Fa ancora freddo pur essendo a metà maggio ma iniziano a pervenire segnalazioni di aostani perplessi per lo stato di incuria in cui versano molte aree verdi cittadine, in attesa dell'assegnazione dell'appalto per i lavori di manutenzione e risistemazione delle aiuole e dei parchi pubblici, che dovrebbe essere assegnato entro la fine del mese.

Per la manutenzione delle aree verdi il Comune ha pronta una somma di circa 130 mila euro, in linea con gli ultimi tre anni precedenti.

L'ultima segnalazione di degrado giunta ad Aostacronaca riguarda il parco tra via Volontari del Sangue e viale Europa, invaso da erba alta e la rotonda stradale di acesso a regione Consolata il cui arredo verde necessita di manutenzione urgente. ”Sarà data priorità ai giardini e ai parchi pubblici frequentati dai bambini – ha assicurato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti – subito dopo ci si occuperà delle aiuole stradali”.