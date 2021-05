VACCINI: AL VIA LA PRENOTAZIONE DEI CITTADINI DI ETA’ 40-49 ANNI CON COMORBIDITA’

L’Azienda Usl comunica che sono in fase di inserimento sul Portale Vaccinazioni (e in parte già disponibili da oggi, venerdì 14 maggio) le date di prenotazione dei cittadini della fascia di età 40-49 anni, con comorbidità (usare termini comprensibili troppo elementare, ndr.)

Le prenotazioni saranno inserite sul Portale Vaccini in ordine decrescente di età. Questi soggetti avranno una prenotazione per i mesi di maggio e giugno. Si ricorda che le date delle prenotazioni pubblicate sul Portale vaccinazioni devono essere confermate e sono eventualmente modificabili, attraverso il Portale stesso.

Si ricorda anche che è importante, per chi non lo avesse ancora fatto, inserire tramite il Portale Vaccinazioni Covid il proprio cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica in modo da ricevere sms/e-mail con la data di prenotazione vaccino. ossia affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19