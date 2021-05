Mettre en musique film muet, un atelier à Citadelle Aoste

Mettre en musique un film muet, en composant son accompagnement puis le présenter en direct lors de la 16e édition du festival Strade del Cinema, est un défi stimulant et certainement une source de satisfaction. Pour ce faire, Citadelle des jeunes a organisé un atelier de musique, animé par Enrico Montrosset et Daniele Furlati, en 14 rendez-vous hebdomadaires à partir du 17 mai.

L'objectif est de composer un accompagnement pour un film muet, en l'occurrence 'Lo sconosciuto' de Tod Browning de 1927, puis de le mettre en scène le dimanche 8 août lors de la 16e édition de Strade del Cinema, festival international du film muet et musique en direct.

C'est un parcours de formation et d'expérimentation visé à tout le monde qui entend, à travers un travail de composition moderne, interdisciplinaire et partagé, à la fois rapprocher les inscrits à la sonorisations des films muet et développer chez-eux des capacités d'analyse, de critique, interprétation et invention créative par rapport au texte cinématographique qu'ils vont sonoriser. L'atelier est gratuit, les inscriptions doivent être envoyées avant le 15 mai par e-mail à info@cittadelladeigiovani.it. (ANSA).