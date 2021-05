Interventi sulla Mongiovetta strada statale 26 tra Montjovet e Saint Vincent

Anas ha programmato la manutenzione dei versanti di roccia che costeggiano la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” per un tratto di circa 300 metri tra Dialley e Plout, nel comune di Montjovet.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, che consistono nel disgaggio preventivo della parete dalle rocce instabili e nell’applicazione di reti in aderenza fissate tramite apposite chiodature, a partire da lunedì 17 e fino a fine maggio sarà in vigore la chiusura diurna del tratto nella fascia oraria 8:00 – 19:00. In orario notturno e nei giorni festivi e prefestivi la statale sarà invece regolarmente percorribile senza limitazioni.

Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno indirizzati sulla rete comunale tramite indicazioni in loco con deviazione all’altezza di Dialley (km 65,450) e Montjovet (km 68,340). Il percorso alternativo per i veicoli con altezza superiore ai 4 metri è invece costituito dalla A5 tra i caselli di Verres e Chatillon/Saint-Vincent. L’importo per l’esecuzione dei lavori, finalizzati a elevare il livello di servizio della statale, ammonta a circa 800 mila euro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).