Coldiretti Vda soddisfatta per l’approvazione del disegno di legge sul lupo

“Oltre a condividere i contenuti del disegno di legge, riteniamo particolarmente significativo il fatto che la proposta legislativasia stata approvata all’unanimità” dichiarano Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.

La legge prevede che il presidente della Giunta regionale potrà autorizzare prelievo, cattura ed eventuale abbattimento di lupi, dopo il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

“Un accordo bipartisan e l’unanimità dinanzi ad un provvedimento di questo tipo rappresentano per noi il segno tangibile di come la problematica di convivenza tra il lupo e le attività di allevamento e agricole, a volte minacciate e lese dagli attacchi del predatore, su cui la nostra associazione si spende da tempo, non sia più solo appannaggio del mondo agricolo, ma una priorità a difesa del sistema montagna nel suo complesso” sottolineano ancora Alessio Nicoletta ed Elio Gasco.