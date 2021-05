Ridotta tassa annuale per il diritto allo studio di UniVdA e Istituto musicale

Riducendola rispetto al 2020 (era di 160 euro), la Giunta Lavevaz ha determinato in 140 euro l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta, per l’anno accademico 2021/2022, dagli studenti iscritti all’Università della Valle d’Aosta e dagli studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e musicale dell’Istituto musicale pareggiato di Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Il Gouvernement ha anche approvato la domanda di adesione della Regione ai progetti 'ε-path vers la diversité des culture e das linguas (ε-dicli)' ed 'Europa creativa e nuovi orizzonti didattici per le nuove generazioni di europei' nell'ambito del programma 'Eramus+ azione chiave 2 Partenariati strategici'.

All'assessore all'Istruzione, Luciano Caveri. è stato dato mandato di procedere alla sottoscrizione delle dichiarazioni d’onore in vista della presentazione delle domande.