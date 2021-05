La star internazionale di musica classica Giovanni Sollima comporrà un brano per l'Area megalitica di Aosta

Nato quasi in sordina, avrà un testimonial di eccezione il progetto musicale 'Storie risonanti d’antiche pietre', commissionato dalla Sfom della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e dell’assessorato regionale dei Beni culturali.

Nell'ambito dell'iniziativa, infatti il violoncellista di fama internazionale Giovanni Sollima comporrà un brano per valorizzare l'Area megalitica di Aosta a Saint-Martin de Corléans, considerato uno dei più interessanti siti archeologici in Europa con testimonianze di quasi cinque millenni di storia, dalla fine del Neolitico ai giorni nostri. Il progetto musicale sarà presentato lunedì 17 maggio.



Violoncellista di fama internazionale, Sollima collabora con le più prestigiose orchestre del mondo, oltre a scrivere e comporre musica per il cinema, il teatro e la danza. Il 17 maggio sarà ad Aosta per visitare l'Area megalitica, "luogo dal respiro plurimillenario, pervaso di remota sacralità e plasmato dagli uomini nel loro antico dialogo col cielo, col divino e, in ultimo, con l'Aldilà" come si legge in una nota.

Alla presentazione dell'evento Marco Giovinazzo, insegnante di percussioni della Sfom, ed Enrico Montrosset, regista valdostano, che realizzerà un docu-film sul progetto, Alla conferenza in cui sarà illustrato il progetto prenderà parte anche il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz.

