Intervento del 118 questa mattina verso le 7,30 ad Aymavilles, dove dalle prime notizie una ragazza di 18 anni è stata investita da una vettura (e non da un autobus come indicato in un primo momento) all'altezza della rotonda stradale di fronte al Comune.

Ha riportato traumi e contusioni ma le sue condizioni non sono parse gravi ai medici, che ne hanno disposto il trasferimento in Pronto soccorso. Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio delle Forze dell'ordine.