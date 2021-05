GREEN CARD”: IN VIA PROVVISORIA SARA’ VALIDO IL CERTIFICATO DI AVVENUTA VACCINAZIONE

L’Azienda Usl comunica che, in seguito alle ultime indicazioni relative alle modalità di spostamento tra Regioni ed alla luce delle norme che verranno approvate nelle giornata di oggi e domani in ambito europeo, sono in corso azioni finalizzate alla certificazione sostitutiva del Certificato Verde Digitale, che potrà comprendere, in formato digitale o cartaceo, il certificato di avvenuta vaccinazione, il certificato di guarigione dal Covid-19 e quello di negatività al test molecolare antigenico.

Tali disposizioni potranno subire ulteriori modifiche alla luce di eventuali aggiornamenti normativi che potranno sopraggiungere.Il Certificato Verde Digitale – la c.d. Green card – non può ancora essere rilasciato dalle Amministrazioni e dalle Aziende sanitarie. Pertanto, viene considerata valida la certificazione di avvenuta vaccinazione emessa all’atto della vaccinazione.

Tale documento avrà durata di sei mesi dal giorno della seconda inoculazione e potrà essere utilizzato per gli spostamenti in ambito nazionale, tra Regioni contrassegnate da colore differente. Si sottolinea che il documento di avvenuta vaccinazione NON corrisponde al Certificato Verde Digitale (DGC-Digital Green Certificate), che sarà uniforme e approvato a livello europeo nei prossimi mesi.

In base della vigente normativa:

- il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 è rilasciato, su domanda del cittadino interessato, in formato cartaceo o digitale, dall’ospedale per i pazienti che sono stati ricoverato oppure dal Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Anche in questi casi, il certificato avrà durata di sei mesi dalla data della conferma di guarigione da parte del personale sanitario.

- il certificato di esito negativo al tampone molecolare o antigenico sarà rilasciato all’atto della refertazione e sarà valido per 48 ore. È in corso una verifica per la definizione di un percorso amministrativo finalizzato al rilascio dell’eventuale duplicato per coloro che non abbiano conservato (o che abbiano smarrito) i certificati a suo tempo consegnati.

Gli spostamenti rimangono consentiti, comunque, per motivi di lavoro, salute e necessità. In tali casi, però, sarà necessario avere con sé il modulo di autocertificazione.