Il Comitato Discarica sicura di Pompiod sollecita revoca concessione

La barriera di confinamento artificiale non rispetta lo spessore previsto, che è inderogabile, in particolare sulle pareti dell’argine di valle e sulla scarpata meridionale. Inoltre i teli in PEAD posizionati, non offrono sufficienti garanzie in merito alla durata e a possibili rotture dovute a cedimenti differenziali del materiale abbancato. Nel progetto di adeguamento non è riportato alcun calcolo di punzonamento del telo in PEAD a fronte di uno spessore di rifiuti che, a discarica completata, raggiungerà quasi 24 metri con un carico significativo sul fondo dell’attuale vasca e la possibilità di cedimenti differenziali a causa dell’appoggio sui rifiuti della prima vasca, il cui spessore massimo risulta pari a oltre 29 metri.