Al via iter per l’attivazione delle Botteghe scuola 2021/22

Approvato dalla Giunta regionale ha approvato il bando destinato alle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane per l’attivazione di corsi di formazione teorico-pratica (Botteghe scuola) volti all’apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell’artigianato di tradizione, da realizzarsi nel biennio 2021/2022.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni organizzate per sostenere l’artigianato di tradizione e tutelarne la qualità, promuovendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali.

Ogni Bottega scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare o dal socio dell’impresa in possesso della qualifica di Maestro artigiano e prevede l’inserimento di massimo due allievi che avranno un piano formativo personalizzato che definisce le competenze da acquisire, tenuto conto delle competenze possedute, e gli obiettivi professionali.