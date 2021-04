Positivo al Covid esce di casa per andare al supermercato, valdostano denunciato dalla polizia

Positivo al Covid-19, è uscito di casa per andare a fare la spesa. Per questo motivo un valdostano residente ad Aymavilles è stato denunciato dalla Polizia stradale di Courmayeur per aver violato l’obbligo di isolamento imposto dall’autorità sanitaria ovvero la quarantena nella sua abitazione.

L’uomo è stato fermato dagli agenti vicino allo svincolo autostradale della A5, casello Aosta Ovest: ha ammesso di aver violato la quarantena per andare in un supermercato della zona. Il valdostano è stato quindi accompagnato dai poliziotti nella sua abitazione ad Aymavilles mentre l'auto gli è stata sequestrata.