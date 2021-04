Nus: Allestito in Comune il nuovo 'Angolo del libro'

Mira a rilanciare la cultura fra la comunità neuventse l'iniziativa 'L'Angolo del libro' avviata dal Comune di Nus in occasione della 'Giornata Mondiale del Libro' venerdì 23 aprile.

"Abbiamo colto l'occasione, in collaborazione con il gruppo di lettura di Nus - spiega il sindaco, Camillo Rosset, per allestire l'angolo letterario nell'atrio del nostro municipio.

Un'occasione di condivisione e di scambio di libri, che contiamo di inaugurare appena possibile"-

Sarà possibile prelevare e lasciare i volumi liberamente durante gli orari di apertura degli uffici comunali.



"I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare ha scritto Umberto Eco - conclude Rosset - e noi vogliamo dar vita a questo principio".