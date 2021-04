Fine settimana all'insegna del bel tempo

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Un promontorio anticiclonico favorisce tempo soleggiato in Valle d'Aosta fino a domenica, in seguito la discesa di un'area depressionaria dal nord Europa determinerà condizioni instabili, con passaggi perturbati alternati a qualche schiarita, probabilmente per buona parte della settimana.

SABATO 24 APRILE

Abbastanza soleggiato, con qualche nuvola al mattino nelle valli. Temperature: in lieve aumento. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m da deboli a moderati settentrionali; episodi di foehn nelle valli superiori.

DOMENICA 25 APRILE