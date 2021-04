Trekking nature, recyclage et réutilisation thèmes 2021

''Recyclage et réutilisation: comment redonner vie aux objets'': ce sera le thème de l'édition 2021 de Trekking Nature, le projet promu par l'assessorat régional de l'Environnement pour rapprocher les jeunes valdôtains, âgés de 7 à 14 ans, de la montagne et des thèmes de la nature et de la protection de l'environnement. Vient d'être publié l'appel à candidatures pour confier l'organisation.

Neuf séjours hebdomadaires de cinq jours chacun (du lundi au vendredi) au cours desquels enfants et adolescents seront impliqués dans des excursions et des activités liées au thème de l'année, développées sur le territoire régional avec des nuitéesen refuges et bivouacs.

Les séjours auront lieu du 5 juillet au 7 août, organisés selon l'âge des participants et la difficulté des parcours. Le projet implique un engagement de dépenses de la part de la Région d'un peu moins de 90.000 euros, et la part pour les familles sera environ 200 euros. (ANSA).