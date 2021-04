Incendio di bosco ai confini tra Arvier ed Introd - FOTO GALLERIA

Personale del Corpo valdostano dei VVF è intervenuto nel primo pomeriggio per un incendio sterpaglie/bosco fra i comuni di Arvier e Introd.

L'incendio è stato messo sotto controllo e poi spento. Per la bonifica, dato il volume di materiale bruciato, è stato necessario l'uso di uno scavatore. Sul posto, insieme ai Vvf professionisti di Aosta intervenuti con autobotte e modulo boschivo, anche i volontari di Arvier, Introd, Villeneuve, il Nucleo antincendio boschivo del Corpo forestale e i Carabinieri.

I Vvf sono intervenuti nel comune di Challand-Saint-Anselme per il salvataggio di un animale.

L’allarme è stato dato dal proprietario del cane che si è allontanato ed è entrato nelle miniere presenti in zona cadendo in un pozzo di svariate decine di metri. I Vigili del Fuoco Professionisti sono stati accompagnati sul posto dal personale della stazione Forestale locale. Le operazione di calata e recupero sono state effettuate in oscurità. L’intervento ha permesso di restituire al proprietario l’animale che purtroppo non è sopravvissuto alla caduta