I seggiolino per auto più sicuri

La sicurezza in macchina è la priorità di ogni guidatore, specialmente quando con sé viaggiano dei bambini. Altroconsumo ha realizzato un test mettendo alla prova seggiolini auto di tutte le tipologie per aiutare i consumatori ad individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze che permetta loro di viaggiare in totale sicurezza anche con bambini a bordo. Dallo studio è emerso il mal funzionamento dei seggiolini Chicco Kiros i-Size che mettevano a rischio i piccoli passeggeri in caso di impatto del veicolo. Grazie alla segnalazione di Altroconsumo l’azienda ha ritirato i prodotti e informato i clienti sul corretto utilizzo del seggiolino.

Seggiolini auto

