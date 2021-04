Lillianes: Comune approva regolamento dehors

In anticipo rispetto ad altre amministrazioni locali, il Consiglio comunale di Lillianes ha approvato il regolamento che disciplina l'allestimento di dehors e attrezzature rimovibili per attività commerciali. Un tema di stretta attualità visti i vincoli imposti dalle disposizioni anti-Covid e l'importanza per i locali pubblici di poter contare su strutture temporanee all'aperto, in modo da limitare la perdita di posti a sedere negli spazi al chiuso.

"C'erano richieste in tal senso da parte degli esercenti e così siamo andati a regolamentare la materia. Rispetto al regolamento tipo del Celva non ci sono cambiamenti significativi", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Daniele De Giorgis. In paese sono attivi un bar, un bar-ristorante e un ostello mentre in quota si trova un altro locale.

Il regolamento conta 13 articoli, che vanno dalla durata delle autorizzazioni ai criteri per il posizionamento dei dehors, passando per i materiali consentiti e la manutenzione.