Il 60% delle galline italiane vivono libere

I falsi sistemi “a terra” -Tuttavia, esistono tipi diversi di allevamento e non tutti sono dotati di caratteristiche in grado di fornire alle galline un miglioramento significativo del loro benessere.

Rispetto a un allevamento in gabbia , dove le galline non hanno possibilità di muoversi all’interno del capannone, né di esprimere i comportamenti naturali basilari, nei sistemi a terra ben progettati gli animali possono godere di un potenziale di benessere migliore grazie alla maggiore libertà di movimento nelle tre dimensioni dello spazio e alla possibilità di esprimere un repertorio di comportamenti più ampio.

Ad esempio, un tipo particolare di sistemi a terra, i cosiddetti 'sistemi combinati', presenta diversi limiti per il benessere delle galline. Questi sistemi, infatti, prevedono la possibilità, permanente o temporanea, di confinare gli animali in gabbia attraverso la chiusura di cancelletti frontali e, anche quando i cancelletti sono aperti, possono limitare fortemente i movimenti degli animali e l’espressione di alcuni comportamenti naturali, a causa di alcune caratteristiche di questi sistemi.

Per questo da anni CIWF collabora con le aziende del settore alimentare, perché una transizione realmente cage free non significhi solo abbandono delle gabbie, ma anche di questi sistemi disincentivando nuovi investimenti in questo tipo di strutture e migliorando quelli presenti grazie ad alcune modifiche che aiutino a facilitare il movimento delle galline e permettano di evitare la possibilità di confinamento, come la rimozione dei cancelletti frontali e delle partizioni interne.

Oltre ai produttori di uova Gruppo Sabbatani e Fattoria Roberti (che si sono già impegnati ad abbandonare le gabbie e i sistemi combinati), CIWF collabora anche con il Gruppo Eurovo, realtà leader del settore e pioniera in Italia in tema di allevamento non in gabbia, che si è impegnata a eliminare le gabbie da tutti gli allevamenti di proprietà in Italia entro il 2022 e ha avviato un progetto in collaborazione con l’Università di Bologna per massimizzare il potenziale di benessere degli allevamenti garantendo agli animali maggiore possibilità di movimento e migliorando gli allevamenti a terra secondo gli standard stilati da CIWF e dalle altre organizzazioni animaliste.

Dichiara Elisa Bianco, Responsabile del Settore Alimentare in Italia: “Il benessere animale è un tema sempre più all’ordine del giorno per le aziende alimentari e i consumatori, ed è fondamentale investire in sistemi che siano in grado di rispondere alle richieste del mercato resistendo alla prova del tempo, per evitare di trovarsi con sistemi obsoleti prima che l’investimento iniziale sia stato ripagato. Abbiamo grande fiducia nel percorso che abbiamo avviato con i produttori di uova con cui collaboriamo e continueremo a collaborare con tutte le aziende alimentari per garantire la trasparenza delle informazioni e rispondere alle richieste dei consumatori, a partire dalla migliore libertà di movimento per gli animali.”

Quante galline sono allevate in Italia?