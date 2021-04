Per Pasqua in Valle cultura 'a sorpresa' on line

In occasione delle festività pasquali e dato il perdurare delle disposizioni di contrasto e contenimento del virus Covid-19 che impongono la chiusura di tutti i siti culturali, L'Amministrazione regionale ha predisposto alcune iniziative fruibili on line dedicate in modo particolare alle famiglie e ai bambini.

In questo periodo ancora difficile – commenta l'assessore Jean-Pierre Guichardaz – è importante non perdere il contatto con il patrimonio culturale. In questa direzione vanno le iniziative digitali per il prossimo periodo pasquale, per dare comunque la possibilità a tutti di poter fruire di una parte del nostro patrimonio culturale. Con queste iniziative on line abbiamo voluto offrire occasioni di scoperta, approfondimento e divertimento all'insegna della cultura. Esperienze pensate in particolar modo per le famiglie e dedicate soprattutto ai più piccoli affinché possano sperimentare a casa la bellezza del contatto con l'arte. La Cultura non si ferma e si propone in una nuova veste, sfruttando le nuove tecnologie per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Per una Pasqua dal sapore antico, l’Area Megalitica, nell’ambito dei Musei da Vivere online, propone un divertente e insolito tutorial ispirato alle note stele antropomorfe esposte nel parco e museo di Saint-Martin-de-Corléans. L’inconfondibile profilo di questi suggestivi reperti servirà da stampo per cimentarsi nella produzione dei Megalini, simpatici “mega-frollini”: uno spunto goloso per ricordare insieme la millenaria presenza dell’uomo nel fondovalle valdostano. Una storia fatta di campi coltivati, antichi cereali e rustiche farine, tutta da ascoltare e infornare.

Video disponibile sul canale Youtube RegVdA, playlist Cultura, a partire da sabato 3 aprile.

Sarà sempre il cibo ad accompagnare la scoperta di un sito archeologico cittadino poco noto: i quartieri sud di Aosta romana che si celano sotto i Giardini di Via Festaz.

La maggior parte delle strutture oggi visibili mostra fasi edilizie databili dall’età augustea (fine I sec. a.C. – inizio I sec. d.C.) alla piena epoca imperiale (II sec. d.C.), con successivo abbandono tra la fine del IV e l’inizio del V sec. d.C. Si tratta perlopiù di complessi abitativi popolari con botteghe, magazzini e aree cortilizie; si segnala, inoltre, la presenza di un thermopolium, ossia di una sorta di locanda dove era possibile acquistare o consumare sul posto cibi e bevande: quello che oggi chiameremmo tavola calda o fast-food con possibilità di asporto. Decisamente attuale dunque!

Un pranzo inusuale, quindi, ma in linea coi tempi! Archeo Delivery porterà a casa un assaggio di quella che probabilmente rappresentava la zona più vivace e dinamica dell’antica Augusta Praetoria.

E per una vera Pasqua a regola d’arte il Castello Gamba di Châtillon propone 3 appuntamenti con l’arte rivolti soprattutto ai più piccini e ispirati alla mostra Assalto al castello. 14 artisti valdostani conquistano il museo Gamba organizzata in collaborazione con Casa Testori. Una divertente terna di tutorial artistici fruibili on line sempre sul canale Youtube RegVdA, playlist Castello Gamba.

Si comincia sabato 3 aprile con Semina l’arte: protagonisti i fiori e i colori grazie alla Capsula di tulipano, opera di Marina Torchio esposta nella loggia del castello.

La domenica di Pasqua porterà nelle case la sorpresa dell’Arte in scatola: un originale laboratorio per trasformare una semplice parola in opera d’arte ispirandosi all’installazione di Chicco Margaroli dal titolo Fieno in cascina.

E, infine, a Pasquetta l’arte va fuori porta con NaturArte per riprodurre la primavera con gli acquerelli prendendo spunto dalle opere di Pasqualino Fracasso.

Anche se siti e musei sono chiusi, la Cultura non si ferma e va online per offrire occasioni di scoperta, svago e approfondimento insolite e curiose.

Tutte le attività sono disponibili sui siti istituzionali e sui canali social: www.regione.vda.it, www.castellogamba.vda.it, www.abbonamentomusei.it, FB Castello Gamba, Instagram Castello Gamba, Twitter @CultureVda.

Per ulteriori informazioni:

Musei da Vivere online museiaosta@gmail.com

Archeo Delivery s.bertarione@regione.vda.it

Pasqua a regola d’arte info.castellogamba@regione.<wbr></wbr>vda.it