Sul futuro del presidio ospedaliero unico l’assessore Barmasse non ha risposte

Quali sono gli indirizzi che la nuova Giunta ha dato alla SIV? La giunta pensa di approvare il piano? Che ruolo svolge Finaosta in questo percorso, entra nel merito? Sono le domande che il consigliere regionale, già assessore alla sanità, Mauro Baccega, ha posto al suo successore, Roberto Barmasse. Alle domande l’assessore ha risposto in modo fumoso, ma peggio ancora non ha dato risposte se il progetto sarà portato avanti, se sarà bloccato, quali possibili altre soluzioni sono ipotizzabili alla luce, anche, della presa di posizione del Comitato ValléeSanté.

E’ sconfortante sapere che Il programma annuale e pluriennale previsto dalla convenzione tra, Société Infrastructures Valdôtaines s.r.l., società presieduta da Luca Asiatici (nella foto) costituita per la costruzione del nuovo ospedale e la nuova università entrambi opere ferme su un binario morto , Finaosta, Assessorato sanità e Azienda USL è pervenuto ad agosto 2020 ed è stato portato all'attenzione della Giunta “ma non vi è ancora stata un'approvazione formale”, ha riferito Barmasse. Intanto il guerriero celtico può continuare a risposare nella sua dimora eterna e vigilare sul cantiere fantasma, già costato un pacco di soldi senza alcun risultato Riguardo, invece, al programma operativo strategico e al programma esecutivo annuale 2021, questi sono stati trasmessi dalla SIV a Finaosta il 23 febbraio scorso, ma da allora soli riunioni ed il sollecito a SIV di assicurare una risposta in merito a una serie di punti che da quel dì dovevano già essere definiti.

Gli assessori passano ma il guerriero celtico rimane al suo posto. Infatti la Siv deve esprimersi, come ha spiegato Barmasse, sull'esistenza di una soluzione progettuale per l'ampliamento ospedaliero “che coniughi la realizzazione di un presidio moderno con la tutela dell'area archeologica e la sua possibile futura valorizzazione”. E ancora, l'efficienza e la razionalità nonché la stima aggiornata dei costi della nuova soluzione progettuale stimare “i tempi necessari per presentare una progettazione esecutiva qualora la Giunta regionale dia il suo assenso alla nuova soluzione e ai nuovi costi nonché la stima dei tempi per l'avvio dell'appalto dei lavor”.

Per Barmasse “gli approfondimenti consentiranno alla Giunta di valutare la nuova soluzione proposta, eventualmente di approvarla e di conseguenza procedere all'approvazione del programma annuale e pluriennale della società, aggiornato con le nuove modalità di azione e le nuove tempistiche”. Ma al momento, come ha sottolineato l’Assessore si stanno “aspettando le analisi condotte dalla Soprintendenza per le attività culturali sul sito archeologico, in modo poi da valutare definitivamente la possibilità di procedere o meno con la costruzione dell'ospedale sul sito”.

Ma la Soprintendenza non è un braccio della Regione? Cosa ha fatto fino ad oggi? Certo che se Mauro Baccega, quando era assessore, avesse pressato, forse oggi non dovrebbe malinconicamente constatare che “tergiversare su questo percorso richiede attenzione sui passi da intraprendere e responsabilità sul passato (anche il suo, ndr.) e sul futuro, sulle risorse già investite”. Sulle quali la Corte dei Conti potrebbe puntare la lente di ingrandimento.